دمشق - ( د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، تنفيذ حملة أمنية استهدفت مواقع تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة دير الزور شرقي البلاد .

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم إن الحملة تأتي ضمن سلسلة عمليات تهدف لإحباط مخططات تخريبية تمسّ أمن المواطنين.

وعرضت الوزارة صوراً للعملية الأمنية في دير الزور والتي استهدفت مواقع تنظيم داعش الإرهابي، بعد عمليات رصد دقيقة لتحركاتهم وأماكن تمركزهم.

وأطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة عملية أمنية واسعة في عدد من المحافظات تهدف إلى تفكيك خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي وملاحقة عناصره المتخفّين، وشملت الحملة، وفق بيان نشرته وزارة الداخلية ، مداهمات منسقة لأوكار التنظيم في مناطق متعددة بمشاركة وحدات متخصصة من قوى الأمن الداخلي والأجهزة المعنية.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، أعلن أمس السبت ، أن الحملة الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تأتي في سياق العمليات الوقائية وتهدف إلى إلغاء أي خطر لتنظيم داعش قبل بدايته.

وأوضح البابا في تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية، أن العمليات شملت 61 مداهمة و71 اعتقالاً في مختلف المحافظات السورية، واستهدفت مخازن ذخيرة وسلاحا وأوكاراً تحتوي على متفجرات تابعة للتنظيم.

وأشار إلى أن التنسيق بين الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية يعتمد على تهيئة وتحضير المعلومات الصحيحة، مؤكداً أن العملية استباقية وجرى خلالها ضرب خلايا داعش في أكثر من منطقة ومحافظة.

وبيّن البابا أن جرائم خلايا التنظيم شملت اغتيال مواطن في عفرين واستهداف صراف وارتكاب جرائم خطف وقتل، مضيفاً أن تلك الخلايا كانت تستهدف شخصيات حكومية ومكونات سورية مختلفة لضرب السلم الأهلي وتعزيز الخوف بين مختلف المكونات.

وكشف عن ضبط خلية انتحاريين في حلب، إضافة لاعتقال القيادي عبد الإله الجميلي المعروف بأبي عماد الجميلي، واصفاً ذلك بأنه يشكل "ضربة قوية للتنظيم ويحد من نشاطه الميداني".

يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية، أمس السبت، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين.

وكانت الولايات المتحدة، قد رفعت، الجمعة، العقوبات عن أحمد الشرع، بعد يوم من اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموقف ذاته.