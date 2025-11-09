إعلان

ترامب في مرمى السخرية.. فيديو غفوته داخل البيت الأبيض يشعل المنصات

كتب : مصراوي

11:15 ص 09/11/2025

ترامب في مرمى السخرية

وكالات

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدا فيه وكأنه يكافح من أجل إبقاء عينيه مفتوحتين خلال فترة امتدت لنحو 20 دقيقة في مؤتمر صحفي بالمكتب البيضاوي حول خفض أسعار الأدوية.

وجلس ترامب خلف المكتب وأغمض عينيه مرارًا وتكرارًا، بينما تناوب نوابه على الإدلاء بتصريحات.

ووُجِت انتقادات لترامب عقب تداول المقطع، إذ نشر المكتب الصحفي لحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، أحد أبرز منتقدي الرئيس، صورًا من المؤتمر الصحفي مع تعليق ساخر يقول: "دون دوزي عاد"، في إشارة إلى شخصية كرتونية معروفة بالنعاس.

وأُثيرت تساؤلات حول الحالة الصحية للرئيس البالغ 79 عامًا، الذي أصبح أكبر رئيس يتولى المنصب في تاريخ الولايات المتحدة، خاصة بعدما خضوع لتصوير بالرنين المغناطيسي خلال فحص طبي مؤخرًا دون الإعلان عن تفاصيل إضافية.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، في تصريح لشبكة CNN: "لم يكن الرئيس نائمًا؛ بل إنه تحدث طوال الوقت وأجاب على العديد من أسئلة الصحافة خلال هذا الإعلان الذي يمثل انخفاضًا تاريخيًا في أسعار دوائين للأمريكيين يُساعدان الأمريكيين الذين يُعانون من مرض السكري وأمراض القلب والسمنة وغيرها من الأمراض".

وأضافت: "سيوفر هذا الإعلان من الرئيس ترامب مبالغ طائلة وأرواحًا لا تُحصى للأمريكيين، ومع ذلك تُصرّ وسائل الإعلام الليبرالية الفاشلة على الترويج لرواية هراء بدلًا من تغطيتها".

