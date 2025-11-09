ترامب في مرمى السخرية.. فيديو غفوته داخل البيت الأبيض يشعل المنصات

وكالات

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدا فيه وكأنه يكافح من أجل إبقاء عينيه مفتوحتين خلال فترة امتدت لنحو 20 دقيقة في مؤتمر صحفي بالمكتب البيضاوي حول خفض أسعار الأدوية.

وجلس ترامب خلف المكتب وأغمض عينيه مرارًا وتكرارًا، بينما تناوب نوابه على الإدلاء بتصريحات.

President Donald Trump seemed to struggle to keep his eyes open during a roughly 20-minute stretch at an Oval Office event on drug-price cuts.



Sitting behind the Resolute Desk, Trump’s eyes repeatedly closed while his deputies took turns giving remarks. https://t.co/bBrgTWcULi pic.twitter.com/040BaDoleM — The Washington Post (@washingtonpost) November 8, 2025

ووُجِت انتقادات لترامب عقب تداول المقطع، إذ نشر المكتب الصحفي لحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، أحد أبرز منتقدي الرئيس، صورًا من المؤتمر الصحفي مع تعليق ساخر يقول: "دون دوزي عاد"، في إشارة إلى شخصية كرتونية معروفة بالنعاس.

This is Donald Trump falling asleep in the Oval Office yesterday. He called Biden "Sleepy Joe," but he is the one passing out in front of the entire country. Sleep Don. This man is not well. —@HARRYJSISSON pic.twitter.com/t6Z6QphiiV — ThePolitician ❁ (@yunusxonline) November 8, 2025

وأُثيرت تساؤلات حول الحالة الصحية للرئيس البالغ 79 عامًا، الذي أصبح أكبر رئيس يتولى المنصب في تاريخ الولايات المتحدة، خاصة بعدما خضوع لتصوير بالرنين المغناطيسي خلال فحص طبي مؤخرًا دون الإعلان عن تفاصيل إضافية.

BREAKING: Getty Images releases stunning photographs of Donald Trump falling fast asleep during yesterday's Oval Office meeting.



Imagine if President Biden had done this? The media narrative for four years was that Biden was too old to do the job and now Trump is literally… pic.twitter.com/yyX3nXkANo — Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) November 7, 2025

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، في تصريح لشبكة CNN: "لم يكن الرئيس نائمًا؛ بل إنه تحدث طوال الوقت وأجاب على العديد من أسئلة الصحافة خلال هذا الإعلان الذي يمثل انخفاضًا تاريخيًا في أسعار دوائين للأمريكيين يُساعدان الأمريكيين الذين يُعانون من مرض السكري وأمراض القلب والسمنة وغيرها من الأمراض".

وأضافت: "سيوفر هذا الإعلان من الرئيس ترامب مبالغ طائلة وأرواحًا لا تُحصى للأمريكيين، ومع ذلك تُصرّ وسائل الإعلام الليبرالية الفاشلة على الترويج لرواية هراء بدلًا من تغطيتها".