لندن - (د ب أ)

كشف الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، أنه في فبراير 2022، اتصل فلاديمير زيلينسكي من مخبأ في كييف لطلب فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وقال ستولتنبرج "اتصل بي (زيلينسكي) من مخبأ في كييف، ليس بعيدا عن المكان الذي كانت تتمركز فيه الدبابات الروسية، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف ستولتنبرج "وقال(زيلينسكي): أقبل أنك لن ترسل قوات برية لحلف شمال الأطلسي، على الرغم من أنني لا أتفق معك، ولكن من فضلك أغلق المجال الجوي"، مشيرًا إلى أن زيلينسكي حاول الاستعانة بتجربة إغلاق المجال الجوي فوق البوسنة والهرسك من قبل قوات حلف شمال الأطلسي خلال الصراع في يوغوسلافيا.

وتابع ستولتنبرج، في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، "أتفهم سبب طلبك هذا، لكن هذا لن يحدث، لأنه إذا كان الناتو سيغلق المجال الجوي الأوكراني، فإن أول ما علينا فعله هو تعطيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية في بيلاروسيا وروسيا، لأننا لا نستطيع التحليق فوق المجال الجوي الأوكراني عندما تكون صواريخ الدفاع الجوي الروسية موجهة ضد طائرات الناتو. وإذا كانت طائرة أو مروحية روسية في الجو، فسيتعين علينا إسقاطها، وسنجد أنفسنا حينها في حالة حرب حقيقية بين الناتو وروسيا، ونحن لا ننوي فعل ذلك"، على حد قوله.

واستشهد ستولتنبرج بموقف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قائلا: "كما قال بايدن، الذي كان رئيسا للولايات المتحدة في ذلك الوقت، لن نخاطر بحدوث حرب عالمية ثالثة من أجل أوكرانيا".

ووفقا لستولتنبرج، فإن النهج الحالي لحلف شمال الأطلسي تجاه الصراع "صحيح، حيث لا يرسل التحالف قوات إلى أوكرانيا".