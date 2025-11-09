إعلان

فيديو.. الشرع ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة مع جنرالات أمريكيين بدمشق

كتب : مصراوي

10:16 ص 09/11/2025

الشرع ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة

نشر وزير الخارجية السوري أسد الشيباني، الليلة الماضية على حسابه بمنصة "إنستجرام"، مقطع فيديو له وهو يلعب كرة السلة في العاصمة دمشق مع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) براد كوبر، وقائد القوة المضادة لتنظيم "داعش" كيفن لامبرت.


وانتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل معه الآلاف من المستخدمين.


وليل السبت/الأحد، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السورية "سانا".


ومن المقرر أن يلتقي الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

رع، بعد يوم من اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموقف ذاته.
وذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان الجمعة، أن الولايات المتحدة رفعت اسم الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على الإرهابيين العالميين.

وزير الخارجية السوري أسد الشيباني يلعبان كرة السلة

