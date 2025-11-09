

وكالات

قالت وسائل إعلام، اليوم الأحد، إن مسؤولي الإنقاذ في كوريا الجنوبية انتشلوا جثة ثالثة من تحت الأنقاض بعد انهيار منشأة كبيرة في محطة لتوليد الكهرباء.

وأضافت التقارير، أن 4 أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض ولم تتمكن السلطات من تحديد مكان 2 منهم، بعد انهيار يوم الخميس في منشأة التدفئة التي توقفت عن العمل بينما كان العمال يقومون بتكسير أجزاء من الهيكل الصلب الضخم استعدادا للهدم.

ولم ترد سلطات الإطفاء حتى الآن على رسالة نصية تطلب التعليق، وفقا للغد.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث في أولسان على الساحل الجنوبي الشرقي لكوريا الجنوبية البناية المنهارة المحاطة ببنايات مماثلة.

ونشر رجال الإنقاذ أجهزة استشعار حراري ومناظير تعمل عن بعد وكلابا للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ وتحديد موقع العمال المحاصرين تحت الأنقاض، على الرغم من أن جهودهم أعاقها الخوف من حدوث المزيد من الانهيارات.