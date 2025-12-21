كتب- محمود الطوخي

لا تزال تبعات عمل "بطل بونداي" أحمد الأحمد، الذي تصدى لأحد منفذي الهجوم على الشاطئ الأسترالي بمدينة سيدني، تتوالى على الرجل سوري الأصل تقديرا لشجاعته.

وحصل الأحمد، على مكافأة مالية بأكثر من 1.5 مليون دولار، قدمها ما يزيد عن 40 ألف شخص من حول العالم مكافأة لعمله الذي يصفه كثيرون بالبطولي.

وقدّم صانع محتوى معروف على منصة "إنستجرام" يُدعى زاكيري ديرينيوفسكي شيكا بالمكافأة إلى الأحمد، إذ أوضح في مقطع فيديو نشره على المنصة وحقق مليون تفاعل و24 مليون مشاهدة، أن المبلغ جُمع عبر التبرعات.

وظهر الأحمد في الفيديو بينما يرقد على سرير بالمستشفى، بعد أن أُيب بعدة اعيرة نارية في كتفه خلال الحادث، وقال الأحمد متسائلا: "هل أستحق كل هذا"، ليرد عليه ديرينيوفسكي: "بالتأكيد تستحق كل سنت".

ووجه الأحمد رسالة إلى المتابعين، يحثهم فيها على الاستمرار في إنقاذ الأرواح، مضيفا: "حين أنقذت الناس فعلت ذلك من قلبي. يستحق الجميع العيش في سلام والاستمتاع بحياته. هذا حقهم".

وقالت منصة "جو فند مي" إن صفحة التبرعات للأحمد شهدت "موجة هائلة من الحب والدعم عقب تصرفه البطولي على شاطئ بواندي".

وكان شخصان أطلقا النار على حشد من الناس أثناء احتفالهم بعيد الأنوار اليهودي "الحانوكا" يوم الأحد الماضي، على شاطئ بواندي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.