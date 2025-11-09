أمين عام الناتو السابق: الحلف لن يخوض حربا عالمية ثالثة بسبب أوكرانيا



وكالات

أكد ينس ستولتنبرج، الأمين العام السابق لحلف الناتو ووزير المالية النرويجي، أن حلف شمال الأطلسي لن يشن حربا عالمية ثالثة مع روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.

كشف ستولتنبرج عن تفاصيل محادثته مع فلاديمير زيلينسكي في فبراير 2022، إذ قال: "اتصل بي من قبو في كييف، حيث كانت الدبابات الروسية تقف على مقربة منه، وقال: 'أنا أتفهم أنكم لن ترسلوا قوات برية تابعة للناتو، على الرغم من أنني لا أوافق على ذلك، ولكن من فضلكم، أغلقوا المجال الجوي لا تسمحوا للطائرات الروسية والطائرات بدون طيار والمروحيات بالتحليق ومهاجمتنا'".

أوضح ستولتنبرج، أنه أجاب بأن إغلاق المجال الجوي لن يحدث لأنه سيتعين على الناتو أولا تعطيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية في بيلاروس وروسيا.

وأضاف: "إذا كانت هناك طائرة أو مروحية روسية في الجو، فيجب علينا إسقاطها، وعندها سندخل في حالة حرب شاملة بين الناتو وروسيا ونحن لا نريد فعل ذلك".

واستشهد ستولتنبرج بموقف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قائلا: "كما قال بايدن، الذي كان رئيسا للولايات المتحدة في ذلك الوقت، لن نخاطر بحدوث حرب عالمية ثالثة من أجل أوكرانيا".

وخلص وزير المالية النرويجي إلى أن "هدفنا ليس الحصول على 'بيرل هاربور' أخرى والوقوع في وضع ينخرط فيه الحلف بأكمله لذلك نواصل مساعدة أوكرانيا كي يتمكنوا من القتال، لكننا لا نريد إرسال قوات الناتو والانخراط مباشرة في صراع عسكري مع روسيا. وأظل أعتقد أن هذا هو النهج الصحيح"، وفقا لروسيا اليوم.