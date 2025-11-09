لأول مرة منذ 2008.. الولايات المتحدة تُعيد سفيرها إلى بوليفيا



وكالات

أعلنت الخارجية الأمريكية، أنها تعتزم إعادة سفير أمريكي إلى بوليفيا لأول مرة منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية مع البلاد في عام 2008.

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو، الذي حضر مراسم تنصيب الرئيس البوليفي الجديد رودريجو باز: "سنعيد العلاقات إلى مستوى السفيرين، الذي كان يجب أن تكون فيه دائما".

أضاف: "أعتبر ذلك خطوة مهمة جدا وآمل في أن نتمكن من تعيين السفيرين قريبا".

يذكر أن الرئيس البوليفي آنذاك إيفو موراليس أعلن طرد السفير الأمريكي فيليب جولدبرج في عام 2008، متهما الولايات المتحدة بتمويل المعارضة في البلاد.

وردت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن بطرد السفير البوليفي من واشنطن، وتصنيف بوليفيا ضمن الدول التي لا تلتزم بتعهداتها الدولية في مجال محاربة المخدرات.

وفاز رودريجو باز في انتخابات الرئاسة التي جرت في بوليفيا في أكتوبر الماضي، وقام بزيارة لواشنطن بعد انتخابه رئيسا لبلاده لمناقشة المساعدة الأمريكية واستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.