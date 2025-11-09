قوات الاحتلال تقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية



وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مناطق عدة في الضفة الغربية، منها بلدة الخضر، جنوبي بيت لحم.

وتمركزت قوات الاحتلال قرب مستشفى اليمامة، وعلى الشارع الرئيس القدس - الخليل، وأغلقته بواسطة آليات عسكرية، كما اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة البيرة.

ونقلت وكالة (وفا) عن مصادر أمنية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حي جبل الطويل في البيرة، وداهمت عددًا من المنازل، واستولت على تسجيلات كاميرات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية عابود، شمال غرب رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، في ما نقلته عن مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت عابود، وسط إطلاق قنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب عبد الرحمن أحمد عباس دراوشة، 26 عامًا، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، مساء السبت.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أفادت أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب 24 عامًا بالرصاص الحي خلال عملية الاقتحام، ونقلته إلى مستشفى طوباس الحكومي حيث وُصفت حالته بالحرجة قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقًا.

وشهد المخيم انتشارًا لقوات راجلة إسرائيلية عند مدخله بالتزامن مع إطلاق كثيف للنيران وتعطيل حركة السير على الشارع الرئيسي، في مشهد يعكس استمرار التصعيد العسكري في مدن وبلدات شمال الضفة الغربية، وفقا للعربية.