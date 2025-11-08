وكالات

بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اتصال هاتفي، استعرض عبد العاطي مسار العلاقات بين مصر وأوكرانيا، مؤكدا حرص القاهرة على مواصلة تطوير التعاون القائم في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على الروابط المتنامية التي تجمع البلدين في مختلف القطاعات.

كما أعرب عبدالعاطي عن تطلع مصر إلى تعزيز الشراكات القائمة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وتبادل الوزيران كذلك وجهات النظر بشأن التطورات المرتبطة بالعديد من الأزمات الإقليمية والدولية، حيث جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة وأهمية مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية للأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وقد تناول الاتصال في هذا السياق الأزمة الأوكرانية وتطوراتها.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأوكراني عن تقدير بلاده لجهود مصر في استضافة قمة شرم الشيخ للسلام وما تمخض عنها من اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس الدور المصري المحوري في تحقيق التهدئة وإحراز تقدم نحو تحقيق السلام في المنطقة.