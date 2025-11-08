باكستان تؤكد التزامها بالحوار مع أفغانستان

إسلام آباد - (د ب أ)

أكد وزير الشؤون البرلمانية الباكستاني، طارق فضل شودري، اليوم السبت، أن بلاده لا تزال ملتزمة بحل جميع القضايا العالقة مع أفغانستان عبر الحوار، رغم التأخيرات التي تواجه المفاوضات الثنائية.

وأشار شودري إلى أن المفاوضات بين باكستان وأفغانستان واجهت تأخيرات بسبب عدم تقديم ضمانات مكتوبة من الجانب الأفغاني، بحسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان.

وردا على نقاط تم الحديث عنها في مجلس الشيوخ، قال إن الحكومة تدعم بالكامل محادثات السلام الجارية بين باكستان وأفغانستان، مشيراً إلى أن "الحكومة تؤمن دائما بأن جميع القضايا العالقة مع أفغانستان يجب أن يتم تسويتها عبر التفاوض".

وأضاف أن النظام الحاكم في أفغانستان، رغم اعترافه شفهياً بوجود ملاذات آمنة لحركة طالبان باكستان (تحريك طالبان)، إلا أن رفضه تقديم ضمانات مكتوبة أدى إلى حالة الجمود الحالية في المحادثات.

وأكد شودري أن باكستان ستواصل السعي عبر القنوات الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.