وزير الخارجية يؤكد رفض مصر المساس بسيادة لبنان ووحدة أراضيه

كتبت- أسماء البتاكوشي:

جرى اتصال هاتفي، اليوم السبت، بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونظيره اللبناني نواف سلام، إذ تناول الاتصال متابعة تطورات الأوضاع في جنوب لبنان والجهود الجارية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة.

وأكد عبد العاطي، خلال الاتصال، الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشددًا على أهمية خفض التوتر وتغليب مسار التهدئة بما يحافظ على أمن واستقرار لبنان والمنطقة.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ في دعم سيادة لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره، وبسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، فضلًا عن دعم مؤسساتها الوطنية لتمكينها من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على استقرار البلاد وصون أمنها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة بما يصون مصالح الشعب اللبناني الشقيق.