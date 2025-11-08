شركة كندية تنهي رعايتها لفريق درجات إسرائيلي

وكالات

أنهت شركة المنتجات الزراعية الكندية "بريميير تيك"، الراعي الرئيسي لفريق "إسرائيل بريميير تيك" للدراجات الهوائية، شراكتها مع الفريق بشكل فوري بسبب المقاطعة المتزايدة للاحتلال.

ونقلت وكالة " الأناضول" عن بيان للشركة: "بعد مناقشات متعددة مع الفريق وتقييم دقيق لجميع الظروف ذات الصلة، قررت التنحي عن دورها راعيًا مشاركا لاسم الفريق، ويدخل القرار حيز التنفيذ فورًا".

وفي أكتوبر الماضي، تعهد الفريق بإجراء تغيير يستبعد كلمة إسرائيل بعد ضغوط علنية من الشركة الكندية، عقب احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين خلال سباق فويلتا بإسبانيا، استهدفت الفريق بسبب ارتباطه بإسرائيل.

وكان "إسرائيل تيك" أعلن في بداية سبتمبر الماضي تغيير ملابس الدراجين والسيارات والزي الرسمي للفريق، بسبب احتجاجات مؤيدة لفلسطين.

وقال الفريق الإسرائيلي، آنذاك: "من أجل إعطاء الأولوية لسلامة دراجينا وبقية المجموعة، وبالنظر إلى الطبيعة الخطرة لبعض الاحتجاجات في سباق فويلتا، زود فريق إسرائيل – بريميير تيك الدراجين بزي رسمي يحمل شعار الفريق لبقية السباق. يظل اسم الفريق إسرائيل – بريميير تيك كما هو، لكن الزي المطبوع عليه الأحرف المختصرة أصبح متوافقا الآن مع قراراتنا السابقة بشأن العلامة التجارية للسيارات والملابس العادية".