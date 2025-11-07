إعلان

القناة 12 العبرية: المغرب يدرس استئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل

كتب : مصراوي

11:04 م 07/11/2025

الخطوط الملكية المغربية

وكالات

قالت القناة 12 العبرية إن إسرائيل والمغرب تجري محادثات متقدمة لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، والتي عُلّقت منذ أحداث طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023.

وأكدت القناة الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الاتصالات بين وزارتى النقل الإسرائيلية والمغربية تجددت وقد تستأنف الرحلات الجوية إلى إسرائيل قريبًا.

ووفقًا للقناة العبرية، كانت توقفت الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب في بداية الحرب، بعد أن رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستوى تحذير السفر إلى المغرب، بسبب مخاوفهم من توترات في شوارع المغرب.

المغرب إسرائيل الرحلات الجوية تطبيع المغرب وإسرائيل

