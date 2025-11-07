وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر إسرائيلي اليوم الجمعة، بأن أمريكا أجرت اتصالات أسفرت عن التعهد بإخراج المسلحين المحاصرين في رفح وتحييد الأنفاق.

وأكد المصدر الإسرائيلي، أن أمريكا تضغط على إسرائيل لتوافق على ممر آمن لإخراج عناصر حركة المقاومة الإسلامية حماس العالقين برفح رغم معارضة إسرائيلية.

وكان أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أوامر بتدمير ومحو جميع أنفاق حركة حماس في قطاع غزة، "حتى آخر نفق".

وأضاف كاتس في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس": "إذا لم تكن هناك أنفاق، فلن تكون هناك حماس"، حسبما أوردت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية."

كان كاتس قد صرح في الشهر الماضي أن عملية "تجريد غزة من السلاح" لا تقتصر على نزع السلاح من الفصائل، بل تشمل أيضاً "القضاء الكامل على شبكة أنفاق حماس"، مشيراً إلى أنه وجّه الجيش لوضع هذا الملف كأولوية مركزية في المنطقة الصفراء الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.