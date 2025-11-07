وكالات

قالت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن 7 ملايين شخص نازحون داخل السودان، مؤكدة أن هناك زيادة دراماتيكية والوضع أصبح سيئ للغاية.

وأضافت نائبة المفوض الأممي في تصريح لقناة الجزيرة اليوم الجمعة: "أننا قلقون بشأن المحاصرين بالفاشر بسبب نقص التمويل كبير ولا نستطيع عمل الكثير بدون دعم المجتمع الدولي".

وأشارت إلى أن يجب توسيع دائرة الدعم في السودان لأن المجتمعات المستضيفة للنازحين في وضع مزر، مضيفة: "أن قصص النزوح الطويلة والشاقة التي التي تصلنا مروعة".

وأكدت نائبة المفوض الأممي للاجئين، أن 70% من النساء اللاتي تحدثوا إلى الأمم المتحدة تعرضن للعنف الجنسي.

ومن جانبها، قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن سكان الفاشر السودانية يحاولون الفرار من المدينة، حيث تم رصد وصول 300 شخصا إلى طويلة بشمال دارفور بالسودان أمس.

وجددت أطباء بلا حدود في بيان لها اليوم الجمعة، دعوتها لقوات الدعم السريع بالسماح للمزيد من الأشخاص بالمرور بأمان وسط تقارير عن أشخاص عالقين ومحتجزين مقابل فدية في محيط الفاشر.

وأكد أطباء بلا حدود على ارتفاع مستويات سوء التغذية بشكل كبير بين الأطفال والبالغين على حد سواء في الفاشر بالسودان.