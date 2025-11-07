إيران تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان



طهران- (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة الهجوم الإسرائيلي الأخير على لبنان، ووصفته بأنه انتهاك للسيادة الوطنية وجريمة ضد السلام الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول المنطقة في مواجهة تحريض إسرائيل على الحرب ومحاسبتها ومعاقبتها، محذرة من العواقب الوخيمة لإفلات إسرائيل من العقاب واستمرارها في سياساتها التوسعية والتحريضية على الحرب وعلى السلام والأمن الإقليميين، وفقا لوكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وتابعت بالقول "إن الهجمات العسكرية التي يشنها الكيان على لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من ألف مواطن لبناني بريء وتدمير البنية التحتية والمناطق السكنية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2025، تعد انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وسلامة أراضي دولة مستقلة، وتُعتبر جريمةً شنيعةً ضد السلام والأمن الدوليين.

وأضافت "هذه الهجمات الإجرامية، التي لا شك في أنها مخطط لها ومنفذة بدعم وتواطؤ كاملين من الولايات المتحدة، تعد دليلا آخر على الطبيعة الإجرامية والإرهابية والهيمنة للكيان، وليس لها أي هدف سوى تقويض سيادة لبنان وأمنه ومنع إعادة إعماره وتنميته".

وتابعت "وزارة الخارجية الإيرانية، إذ تعزي بمقتل المواطنين اللبنانيين خلال الهجمات الوحشية التي شنها الكيان، وتؤكد تضامنها مع حكومة وشعب لبنان ضد اعتداءات هذا الكيان الإجرامية، ودعمها للمقاومة المشروعة للبنان وجهوده لحماية سيادته وأمنه وسلامة أراضيه".