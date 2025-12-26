إعلان

إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطارات رئيسية في نيويورك مع اقتراب عاصفة شتوية

كتب : مصراوي

02:56 م 26/12/2025

إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطارات رئيسية في نيوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نيويورك- (د ب أ)

تم إلغاء مئات الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية في نيويورك مع اقتراب عاصفة شتوية من المدينة والمناطق المجاورة.

وطبقا لخدمة تتبع شركات الطيران (فلايت أوير)، فقد تم إلغاء 400 رحلة دولية ومحلية على الأقل وتأجيل العديد من الرحلات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

كان مطار لاجوارديا وجون إف.كينيدي في نيويورك، بالإضافة إلى مطار نيوارك القريب، من بين أكثر المطارات تضررا.

وقال ريتشارد بان، وهو خبير أرصاد جوية في مركز التنبؤات الجوية الأمريكي في وقت متأخر أمس الخميس إنه من المتوقع أن يبدأ تساقط الثلوج بكثافة في مدينة نيويورك وعبر لونج آيلاند، اعتبارا من بعد ظهر اليوم الجمعة، وحتى غد السبت، حيث يصل تراكم الثلوج إلى 8 بوصات(20 سنتيمترا) قبل أن تهدأ العاصفة.

وأصدرت مدينة نيويورك تحذيرا من السفر طوال فترة العاصفة، حيث تحد درجات الحرارة المنخفضة من ذوبان الثلوج، مما يزيد من خطر انزلاق الطرق وخطرها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إلغاء مئات الرحلات الجوية في نيويورك عاصفة شتوية شركة فلايت أوير مركز التنبؤات الجوية الأمريكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| تغييران.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا
شارك في "الفرسان" و"فوازير عمو فؤاد".. وفاة الممثل محمد عبده
* سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار مسجد بحمص (فيديو-صور)
عاجل| انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة