بعد عملية بيسان.. كاتس يأمر بتصعيد في قباطية وبن غفير يطالب بالإعدام

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليمات بالتحرك بقوة وفورًا ضد بلدة قباطية التي خرج منها منفذ عملية بيسان شمالي إسرائيل.

وأضاف كاتس، اليوم الجمعة: "أؤكد على ضرورة تعقب أي مسلح واستهداف البنى التحتية الإرهابية في قباطية"، وفق تعبيره.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "كل من يساعد الإرهاب أو يوفر له الدعم والغطاء سيدفع الثمن كاملًا"، حسب قوله.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن القوات الإسرائيلية تعمل على تقييم الوضع وعلى تعزيز منطقة خط التماس بعد عملية بيسان، مضيفًا "نستعد للدخول لتنفيذ نشاط عملياتي في مدينة قباطية".

ومن جانبه، علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على عملية الطعن والدهس المزدوجة شمالي إسرائيل، قائلًا: "عملية بيسان تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة لتمرير قانون عقوبة الإعدام على المنفذين".

وأضاف بن غفير: "من ينفذ عملية معادية للسامية بهدف القتل يجب أن يعرف أننا لن نسمح له بالحياة".

وقبل قليل، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، وقوع قتيلان وإصابة 6 آخرين في عملية دهس وطعن مزدوجة في منطقة بيسان شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت البث الإسرائيلية، بأن منفذ العملية المزدوجة من قباطية قضاء جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى المستشفى في حالة متوسطة.