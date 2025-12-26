إيران تعلن تفاصيل احتجاز ناقلة نفط في مضيق هرمز

طهران- (أ ب)

نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الجمعة تفاصيل احتجاز ناقلة نفط أجنبية أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي أول أمس الأربعاء .

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الجمعة عن المدير العام لدائرة العدل بمحافظة هرمزكان، جنوب إيران، مجتبى قهرماني قوله اليوم الجمعة إنه تم "توقيف ناقلة نفط أجنبية تحمل على متنها 4 ملايين لتر وقود مهرب في مياه الخليج الفارسي".

وقال قهرماني إنه "في اطار تعليمات رئيس السلطة القضائية بالوقاية والمواجهة الحازمة لتهريب الوقود، نجح أبطال إحدى وحدات المنطقة البحرية الأولى للقوات البحرية للحرس الثوري في توقيف ناقلة نفط أجنبية تحمل نحو 4 ملايين لتر وقود مهرب في مياه الخليج الفارسي وبجوار جزيرة قشم".

وأضاف أن "قوات المنطقة البحرية الأولى قبضت على 16 من أفراد طاقم الناقلة وهم غير إيرانيين، وسلمتهم للجهات القضائية وهم الآن قيد الاعتقال".

وأوضح انه تم فتح ملف فيما يخص هذه المخالفة لدى دائرة العدل العامة والثورية بمدينة قشم.

وتحتجز إيران بين الحين والآخر سفنا تحمل النفط في المنطقة. وفي نوفمبر، احتجزت إيران سفينة، أثناء عبورها مضيق هرمز الضيق وذلك لما وصفته بانتهاكات من بين ذلك نقل شحنة غير قانونية.