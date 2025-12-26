"دونباس بأكملها لروسيا".. بوتين منفتح على تبادل أراضٍ في أوكرانيا

ترجمة- سهر عبد الرحيم:

كشفت صحيفة "كوميرسانت"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لبعض كبار رجال الأعمال الروس إنه قد يكون منفتحًا على مبادلة بعض الأراضي التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا، لكنه يريد دونباس بأكملها.

وقال أندريه كوليسنيكوف، مراسل الرئاسة الروسية (الكرملين) لـ"كوميرسانت"، إحدى أهم الصحف الروسية، إن بوتين أطلع كبار رجال الأعمال على تفاصيل الخطة في اجتماع عُقِد في وقت متأخر من ليلة 24 ديسمبر في الكرملين.

وذكرت الصحيفة، أن "فلاديمير بوتين أكد أن الجانب الروسي لا يزال مستعدًا لتقديم التنازلات التي قدمها في أنكوريج. ولكن دونباس (أرضنا)".

ووفقًا لـ كوليسنيكوف، يريد بوتين منطقة دونباس بأكملها، ولكن خارج تلك المنطقة "لا يُستبعد تبادل جزئي للأراضي من الجانب الروسي".

وأثار الرئيس الروسي أيضًا قضية محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا، خلال اجتماعه مع رجال الأعمال.

وقال بوتين، بحسب صحيفة كوميرسانت، إنه يجري مناقشة الإدارة الروسية الأمريكية المشتركة لمحطة الطاقة النووية.

وأضافت الصحيفة، أن بوتين قال أيضًا إن الولايات المتحدة أعربت عن اهتمامها بتعدين العملات المشفرة بالقرب من المصنع، وأنه ينبغي استخدام المصنع لتزويد أوكرانيا جزئيًا.

وتسيطر روسيا على كامل شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014، ونحو 90% من دونباس، و75% من منطقتي زابوروجيا وخيرسون، وأجزاء صغيرة من مناطق خاركيف وسومي وميكولايف ودنيبروبيتروفسك، وفقًا للتقديرات الروسية.

زيلينسكي: كييف وواشنطن لم تجدا أرضية مشتركة

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين نشرها مكتبه يوم الأربعاء، إن الوفود الأوكرانية والأمريكية اقتربت خطوة أخرى من وضع اللمسات الأخيرة على خطة من 20 نقطة خلال المحادثات التي جرت في ميامي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

لكن زيلينسكي أكد، أن كييف وواشنطن لم تجدا أرضية مشتركة بشأن مطالب أوكرانيا بالتنازل عن أجزاء دونباس التي لا تزال تسيطر عليها - أو بشأن مستقبل محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للمقترحات الأمريكية، على الرغم من أن المسؤولين الروس أشاروا مرارًا إلى "تفاهمات" غير محددة تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في قمة عُقِدت في أنكوريج بولاية ألاسكا، أغسطس الماضي.

وفي وقتٍ سابق من ديسمبر الجاري، قال بوتين، إنه يعتقد أن اتفاق السلام يجب أن يستند إلى مبادئ الشروط التي وضعها في عام 2024: انسحاب أوكرانيا من جميع مناطق دونباس وزابوريزهيا وخيرسون، وتخلي كييف رسميًا عن هدفها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفقًا لوكالة "رويترز".