اليابان.. إصابة 15 في هجوم بسكين ومادة كيميائية

وكالات

وقع حادث طعن في مصنع يوكوهاما رابر ميشيما للمطاط بوسط اليابان إثر هجوم بسكين وبمادة سائلة، مما أسفر عن إصابة 15 شخصًا.

وأفادت قناة "شيزوكا" الإخبارية اليابانية، بأنه في حوالي الساعة 4:30 مساء (بالتوقيت المحلي)، تلقت إدارة الإطفاء بلاغًا يفيد بأن "5 إلى 6 أشخاص تعرضوا للطعن بسكين من قبل مهاجم مجهول، ثم رُشّوا بسائل. وقد ألقت الشرطة القبض على الجاني في مكان الحادث".

وقال مسؤولون، إن رجلًا اعتُقل بعد طعن 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين بعد إلقاء عليهم ما يعتقد أنها مادة كيميائية مبيضة في مصنع للمطاط بوسط اليابان اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ.ب)، نقلًا عن وكالة كيودو للأنباء، أن 8 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى.

وقالت شرطة إقليم شيزوكا، إن المهاجم يبلغ من العمر 38 عامًا وأُلقي القبض عليه بناء على محاولة الشروع في قتل في المصنع، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ولم يُعرف على الفور وضع المصابين أو تفاصيل أخرى عن المهاجم أو دوافعه. وتُجري الشرطة حاليًا تحقيقًا في ملابسات الحادث.