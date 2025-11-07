ماكرون يدعو الشرع للانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش

دمشق- (د ب أ)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره السوري أحمد الشرع إلى الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، مرحباً في الوقت نفسه بقرار مجلس الأمن شطب اسم الرئيس الشرع ووزير داخليته أنس خطاب عن قوائم العقوبات الأممية.

وفي تصريحات للصحفيين، عقب لقائهما على هامش أعمال مؤتمر المناخ في مدينة بيليم البرازيلية، أمس الخميس، قال ماكرون إن سوريا "مدعوة لأن تكون شريكاً كاملاً وفعالاً في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة"، مضيفاً أن التعاون الأمني بين باريس ودمشق "يمثل ضرورة لحماية الفرنسيين"، وفقا لـ"تلفزيون سوريا".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى الهجمات التي استهدفت العاصمة باريس، في نوفمبر 2015، موضحاً أنه "لم ينس أحد أن الهجمات التي نُفذت في باريس جرى التخطيط لها في سوريا، وبالتالي فهذه أيضاً مسألة أمنية للفرنسيين".