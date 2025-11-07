ترامب: إيران طلبت رفع العقوبات الأمريكية



كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن إيران طلبت رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، معربا عن انفتاحه لمناقشة ذلك.

وقال ترامب خلال عشاء مع قادة دول من آسيا الوسطى: "بصراحة، إيران كانت تسأل عن إمكانية رفع العقوبات".

وأضاف أن هناك عقوبات أميركية شديدة مفروضة على إيران، وهذا ما يُصعّب الأمر عليها.

كما تابع قائلاً: "أنا منفتح على سماع ذلك، وسنرى ما الذي سيحدث، لكنني سأكون منفتحا على الأمر".

أتى هذا الإعلان، بينما أكدت طهران أكثر من مرة مؤخراً أن باب التفاوض مع الغرب لم يغلق نهائياً.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لم تصل إلى نتيجة إيجابية حتى الآن من جولات التفاوض السابقة مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن بلاده لن تتوانى عن التفاوض مع الغرب إذا كان هذا يصب في مصلحة الشعب الإيراني.