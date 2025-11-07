إعلان

ترامب: إيران طلبت رفع العقوبات الأمريكية

كتب : مصراوي

05:27 ص 07/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن إيران طلبت رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، معربا عن انفتاحه لمناقشة ذلك.

وقال ترامب خلال عشاء مع قادة دول من آسيا الوسطى: "بصراحة، إيران كانت تسأل عن إمكانية رفع العقوبات".

وأضاف أن هناك عقوبات أميركية شديدة مفروضة على إيران، وهذا ما يُصعّب الأمر عليها.
كما تابع قائلاً: "أنا منفتح على سماع ذلك، وسنرى ما الذي سيحدث، لكنني سأكون منفتحا على الأمر".

أتى هذا الإعلان، بينما أكدت طهران أكثر من مرة مؤخراً أن باب التفاوض مع الغرب لم يغلق نهائياً.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لم تصل إلى نتيجة إيجابية حتى الآن من جولات التفاوض السابقة مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن بلاده لن تتوانى عن التفاوض مع الغرب إذا كان هذا يصب في مصلحة الشعب الإيراني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب يران لعقوبات المفروضة على إيران

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في نيوزيلندا