أكد ‏الأمين العام لتحالف "صمود" الصديق الصادق المهدي، أن المبادرة الرباعية المطروحة جيدة جدا، وتتوافق مع إرادة الشعب السوداني نحو التحول المدني.

وقال المهدي خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الخميس، إنه تم الترحيب بوحدة تقصي الحقائق الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في مدينة الفاشر ومدن أخرى.

وناشد ‏الأمين العام لتحالف صمود قوات الدعم السريع أن يكون قبولها بالهدنة عبر أفعال ملموسة على الأرض لا كما حدث بالسابق.

ورغم إعلان الدعم السريع موافقتها على المقترح الذي تقدمت به الرباعية الدولية بشأن هدنة إنسانية في السودان، إلا أن مصدر عسكري سوداني، أكد إن الدعم السريع والحركة الشعبية نفذا قصفا مدفعيا على مدينة الدلنج بجنوب كردفان.

وأكدت شبكة أطباء السودان، أنه قتل 6 أشخاص وأصيب 12 آخرين في القصف المدفعي الذي شنته الدعم السريع على مدينة الدلنج بجنوب كردفان.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع، موافقتها على المقترح الذي تقدمت به الرباعية الدولية بشأن هدنة إنسانية في السودان، مدعية أن هدفها تخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الأجواء لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين.

وزعمت قوات الدعم السريع في بيان لها اليوم الخميس، أن قبولها بالهدنة الإنسانية المطروحة يأتي استجابةً للحاجة الملحة لمعالجة الآثار الإنسانية الكارثية التي خلّفتها الحرب، ولتعزيز حماية المدنيين في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار البيان إلى أن قوات الدعم السريع تتطلع إلى استكمال بنود الاتفاق بما يتيح إدخال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة إلى جميع مناطق السودان، مع التأكيد على أهمية الانتقال لاحقًا إلى مناقشة ترتيبات وقف العدائيات والمبادئ الأساسية للمسار السياسي.

واختتم البيان بالتشديد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتهيئة البيئة اللازمة لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم ينهي معاناة الشعب السوداني.

وتضم الرباعية الدولية المعنية بالأزمة السودانية كلًّا من مصر والولايات المتحدة والسعودية والإمارات.