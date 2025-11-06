استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، إن "غارات العدو الإسرائيلي على بلدة طورا قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "أغار الطيران الحربي المعادي على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية – حي الوادي، مستهدفاً منطقة مفتوحة".

وهرعت إلى المكان المستهدف سيارات الإسعاف للتأكد من وجود إصابات محتملة، فيما سُجلت حالة هلع وخوف لدى الطلاب في مدارس معركة والعباسية وطورا وصور، جراء الغارة .