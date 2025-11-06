إعلان

بـ172 صوتًا.. اليونسكو تعتمد انتخاب خالد العناني مديرًا عامًا لها

كتب : أسماء البتاكوشي

11:53 ص 06/11/2025

الدكتور خالد العناني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


اعتمد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) انتخاب الدكتور خالد العناني مديرا عاما جديدا لليونسكو، وذلك خلال الانتخابات التي عُقدت يوم الخميس 6 نوفمبر 2025 بمدينة سمرقند في أوزبكستان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، إن "الدكتور خالد العناني يتولى منصب مدير عام منظمة اليونسكو في إنجاز تاريخي، كأول مصري وعربي وثاني إفريقي يتولى هذا المنصب الرفيع، في خطوة تعكس المكانة المرموقة والثقل الدولي للسياسة الخارجية المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مرحلة دقيقة يشهدها الإقليم
والعالم.


وأضافت الخارجية أنه تم اعتماد انتخاب العناني بتأييد 172 دولة من أصل 175 دولة عضو في المؤتمر العام، في دلالة واضحة على الثقة الكبيرة التي يحظى بها على المستوى الدولي، وعلى ما يتمتع به من كفاءة ورؤية شاملة لعمل المنظمة ومستقبلها.


وبهذه المناسبة مع انتهاء حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو بعد أكثر من 30 شهرا من العمل الدؤوب والجهد المكثف والمتواصل.


وتقدم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأحر التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري والشعوب العربية والإفريقية، على هذا الفوز المستحق الذي يعد إنجازا جديدا يضاف إلى سجل مصر الحافل بالنجاحات على الساحة الدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اليونسكو خالد العناني انتخاب منظمة الأمم المتحدة التربية والعلم والثقافة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز للمرة الثانية بمنتصف التعاملات
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
إسرائيل تعلن المنطقة الحدودية مع مصر "منطقة عسكرية مغلقة"
الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)