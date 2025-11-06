بـ172 صوتًا.. اليونسكو تعتمد انتخاب خالد العناني مديرًا عامًا لها



اعتمد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) انتخاب الدكتور خالد العناني مديرا عاما جديدا لليونسكو، وذلك خلال الانتخابات التي عُقدت يوم الخميس 6 نوفمبر 2025 بمدينة سمرقند في أوزبكستان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، إن "الدكتور خالد العناني يتولى منصب مدير عام منظمة اليونسكو في إنجاز تاريخي، كأول مصري وعربي وثاني إفريقي يتولى هذا المنصب الرفيع، في خطوة تعكس المكانة المرموقة والثقل الدولي للسياسة الخارجية المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مرحلة دقيقة يشهدها الإقليم

والعالم.



وأضافت الخارجية أنه تم اعتماد انتخاب العناني بتأييد 172 دولة من أصل 175 دولة عضو في المؤتمر العام، في دلالة واضحة على الثقة الكبيرة التي يحظى بها على المستوى الدولي، وعلى ما يتمتع به من كفاءة ورؤية شاملة لعمل المنظمة ومستقبلها.



وبهذه المناسبة مع انتهاء حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو بعد أكثر من 30 شهرا من العمل الدؤوب والجهد المكثف والمتواصل.



وتقدم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأحر التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري والشعوب العربية والإفريقية، على هذا الفوز المستحق الذي يعد إنجازا جديدا يضاف إلى سجل مصر الحافل بالنجاحات على الساحة الدولية.