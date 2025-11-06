إعلان

إعلام عبري: الجيش يستعد لخوض جولة قتال جديدة ضد حزب الله

كتب : مصراوي

11:40 ص 06/11/2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال خوض جولة قتال جديدة ضد حزب الله قريباً، مشيرة إلى أن "لن يُسمح لحزب الله بتعزيز قوته والعودة إلى ما كان عليه قبل الحرب".

وفي سياق متصل، قال حزب الله في كتاب للرؤساء والشعب اللبناني إن موضوع حصرية السلاح لا يُبحث استجابة لطلب أجنبي بل يُناقَش في إطار وطني، محذّراً من أن التورط والانزلاق في أفخاخ تفاوضية مطروحة يحقق مزيداً من المكتسبات لمصلحة العدو الإسرائيلي.

وأكد الحزب أن لبنان معني بوقف العدوان الإسرائيلي وليس بالاستدراج إلى تفاوض سياسي مع العدو، مشدداً على حقه في مقاومة الاحتلال إلى جانب جيشه وشعبه وأن دفاعه لا يندرج تحت عنوان قرار السلم أو الحرب.

