إعلان

مصدر أمني إسرائيلي يؤكد: الأردن خط أحمر.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

10:43 ص 06/11/2025

إسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الكولونيل احتياط موشيه العاد قوله إن إسرائيل كانت قد حذّرت العراق من "المساس بالأردن"، مؤكداً أن ذلك يُعد "خطاً أحمر" بالنسبة لتل أبيب، وذلك على خلفية التقارير التي تحدثت عن محاولات إيرانية لاستغلال جماعات عراقية لشن هجمات ضد إسرائيل.

وأفادت القناة أن تصريحات العاد جاءت خلال مشاركته في إحدى البرامج التليفزيونية، حيث أوضح أن "التقارير الأخيرة تحدثت عن نية حشود من جماعات عراقية للوصول إلى إسرائيل عبر الأردن والضفة الغربية"، مشيراً إلى أن هذا الأمر "لم يحدث بعد أن هددت إسرائيل العراق عدة مرات".

وأضاف أن إسرائيل "أبلغت العراقيين عن طريق طرف ثالث بأنها لن تسمح بالمساس بالحدود الأردنية، لأن ذلك يشكل خطراً مباشراً ويهدد أمن إسرائيل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل الأردن تل أبيب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان