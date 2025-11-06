مصدر أمني إسرائيلي يؤكد: الأردن خط أحمر.. ما القصة؟

وكالات

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الكولونيل احتياط موشيه العاد قوله إن إسرائيل كانت قد حذّرت العراق من "المساس بالأردن"، مؤكداً أن ذلك يُعد "خطاً أحمر" بالنسبة لتل أبيب، وذلك على خلفية التقارير التي تحدثت عن محاولات إيرانية لاستغلال جماعات عراقية لشن هجمات ضد إسرائيل.

وأفادت القناة أن تصريحات العاد جاءت خلال مشاركته في إحدى البرامج التليفزيونية، حيث أوضح أن "التقارير الأخيرة تحدثت عن نية حشود من جماعات عراقية للوصول إلى إسرائيل عبر الأردن والضفة الغربية"، مشيراً إلى أن هذا الأمر "لم يحدث بعد أن هددت إسرائيل العراق عدة مرات".

وأضاف أن إسرائيل "أبلغت العراقيين عن طريق طرف ثالث بأنها لن تسمح بالمساس بالحدود الأردنية، لأن ذلك يشكل خطراً مباشراً ويهدد أمن إسرائيل".