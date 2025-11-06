إعلان

إسرائيل تعلن المنطقة الحدودية مع مصر "منطقة عسكرية مغلقة"

كتب : مصراوي

10:29 ص 06/11/2025

المنطقة الحدودية

وكالات

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وجه الجيش بتحويل المنطقة الحدودية بين إسرائيل ومصر إلى منطقة عسكرية مغلقة، معلناً حسب تعبيره، الحرب على عمليات التهريب عبر الطائرات المسيرة على الحدود مع مصر.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن كاتس قال خلال اجتماع بشأن تهريب الأسلحة بالمسيرات، إنه أمر بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة، مؤكداً أن إسرائيل "تعلن الحرب ضد أي شخص يتسلل إلى المنطقة الحدودية المحظورة مع مصر".

وأضاف كاتس أن "تهريب الأسلحة إلى غزة بواسطة الطائرات المسيرة جزء من الحرب في القطاع"، مشيراً إلى أن هذه العمليات "تهدف إلى تسليح أعدائنا ويجب اتخاذ جميع الإجراءات لوقف ذلك"، وفق ما ذكر.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن "الوضع الحالي خطير على أمن الدولة ولا يمكن أن يستمر".

