

وكالات

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا فلسطينيا مصابا بجراح خطيرة ومنع طواقم الإسعاف من نقله في الوقت الذي بدأ ينسحب فيه من بلدة اليامون غربي مدينة جنين.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون غرب مدينة جنين، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية والقوات الراجلة في البلدة.

والشاب أصيب بجراح حرجة، وجرى تركه ينزف لأكثر من نصف ساعة دون السماح لطواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بالوصول إليه.

وأظهرت مقاطع فيديو مصوّرة، أن عددا من جنود الاحتلال وصلوا إلى مكان إصابة الشاب وفرضوا طوقا أمنيا مشددا، في حين أظهرت اللقطات لامبالاة واضحة من الجنود وعدم اكتراث بحالته الصحية الحرجة، رغم محاولات الأهالي الاستغاثة لإنقاذه.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب جنين، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين، تزامناً مع نصب حواجز عسكرية على مداخل البلدة وتقييد حركة السكان.

كما كان جيش الاحتلال قد أطلق في وقت سابق قنابل حارقة تجاه مناطق زراعية في بلدة رمانة غربي جنين، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة في الأراضي الزراعية الواقعة على الأطراف الغربية للبلدة، وفقا للغد.