أمريكا: خفض حركة الطيران في 40 مطارًا بسبب الإغلاق الحكومي

وكالات

أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي، عزمه خفض الطاقة الاستيعابية بنسبة 10% في 40 مطارا رئيسيا بالولايات المتحدة.

وأشار دافي، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط على حركة النقل الجوي، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ مزيدا من الإجراءات في حال تزايد الضغوط على حركة النقل الجوي.

وأوضح دافي، أن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى إلغاء المزيد من الرحلات، مضيفا "نهدف إلى ضمان سلامة الحركة الجوية وقد نزيد من القيود في حال استدعت الحاجة".

وأعلنت إدارة الطيران الأمريكية، يوم الثلاثاء، وقف عمليات الإقلاع في مطار رونالد ريجان بالعاصمة واشنطن لأسباب أمنية.

وأوضحت الإدارة أن وقف عمليات الإقلاع في المطار سيستمر لأكثر من ساعة ويمكن تمديده، فضلا عن تأخر عمليات الإقلاع بمطار فينيكس الدولي بولاية أريزونا بسبب نقص الموظفين.

وحذّر وزير النقل الأمريكي، من أنه في حال استمر الإغلاق الحكومي أسبوعا إضافيا فستشهد الولايات المتحدة فوضى عارمة في قطاع النقل الجوي.

وقبل أيام، أفادت وكالة "رويترز" بأن الرحلات الجوية في مطار رونالد ريجان الوطني بالعاصمة الأمريكية واشنطن توقفت، نتيجة نقص في عدد موظفي مراقبة الحركة الجوية.

وأوضحت الوكالة أن تعليق الرحلات جاء بشكل مؤقت، وذلك مع استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية، ولم تصدر السلطات الأمريكية حتى الآن بياناً رسمياً حول موعد استئناف الرحلات.