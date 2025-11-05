أمريكا: مقتل 9 أشخاص في حادث تحطم طائرة شحن

(أ ب)

يواصل رجال الإنقاذ، اليوم الأربعاء، عمليات البحث عن ضحايا جدد بعد تحطم طائرة شحن تابعة لشركة "يو بي إس" وانفجارها في شكل كرة نارية هائلة أثناء إقلاعها من مركز الشحن الجوي العالمي للشركة في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، وفقا لما أعلنته السلطات.

وتحطمت الطائرة نحو الساعة 0515 مساء بالتوقيت المحلي أثناء إقلاعها متجهة إلى هونولولو من مركز "وورلدبورت" التابع لشركة "يو بي إس" في مطار محمد علي الدولي بمدينة لويفيل.

وقال حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن 16 عائلة تجمعت في مركز لم الشمل للإبلاغ عن فقدان أقارب لهم.

وفي تصريح لشبكة سي إن إن، أوضح بشير أن الطائرة "كادت أن تصطدم بمطعم وبار، وكانت قريبة جدًا من مصنع كبير لشركة فورد يضم مئات وربما أكثر من ألف عامل.

كما أشار إلى أن الطائرة كانت على مقربة من مركز المؤتمرات الذي يستضيف معرضا كبيرا للماشية، وكان الناس يتوافدون إليه. وتابع بالقول إن "الوضع صعب للغاية، لكن علينا أن ندرك أنه كان يمكن أن يكون أسوأ".

وأضاف أن منشأة "كنتاكي لإعادة تدوير البترول" تعرضت لما وصفه بأنه "ضربة مباشرة"، كما تأثرت منشأة مجاورة لقطع غيار السيارات.