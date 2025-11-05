إعلان

وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع حول ليبيا

كتب : مصراوي

12:38 م 05/11/2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

وكالات

توجه وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الجزائرية، حيث يجري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الجزائرية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

كما يشارك الوزير عبد العاطي خلال الزيارة في اجتماع الآلية الثلاثية حول ليبيا التي تضم وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر بمشاركة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا،ووفق بيان للخارجية المصرية.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود المشتركة لدول الجوار الليبي لدعم مسار التسوية السياسية بين الأطراف الليبية، والعمل على توحيد المواقف الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودفع مسار الحل الليبي–الليبي بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ليبيا

