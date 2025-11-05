الجيش السوداني يرفض مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار

الخرطوم - (د ب أ)

رفض الجيش السوداني مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار، وقال إنه سيحشد الدعم الشعبي لقتال المتمردين، الذين سيطروا على الكثير من المناطق الشاسعة من النصف الغربي من البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا القرار جاء بعدما ترأس قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع السوداني لمناقشة الوضع الأمني في البلاد.

ويذكر أن قوات الدعم السريع سيطرت الشهر الماضي على مدينة الفاشر، آخر معقل للجيش في منطقة غرب دارفور .

وجاء في بيان "مجلس الدفاع السوداني يعرب عن امتنانه لحكومة الولايات المتحدة " على جهودها لإنهاء الصراع.

وأضاف البيان: "قرر المجلس حشد الشعب السوداني لدعم القوات المسلحة للقضاء على الميلشيا المتمردة ضمن إطار التعبئة العامة وجهود الدولة لإنهاء هذا التمرد".

وكانت وكالة "بلومبرج" للأنباء، قد أفادت في تقرير لها مساء أمس الثلاثاء، أن الجيش السوداني يدرس مقترحا أمريكيا بوقف النار لمدة 3 أشهر من أجل إنهاء الحرب التي أثارت مخاوف عالمية مع انتشار مشاهد توثّق جرائم إنسانية من قِبل الدعم السريع في الأيام الماضية.