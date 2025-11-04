جوتيريش يكشف عن إصلاحات مطروحة حول "الفيتو" في مجلس الأمن

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، إن هناك إصلاحات مطروحة على الطاولة لإصلاح مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنه يجب منع استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن في حالات معينة.

وعبّر جوتيريش، عن تشككه في استعداد القوى الكبرى للتخلي عن حق النقض في مجلس الأمن وهذه معضلة.

وفي ما يخص غزة، وصف جوتيريش في تصريحات لقناة "الجزيرة"، الوضع في القطاع بأنه هش للغاية، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تواجه عقبات.

وأكد جوتيريش، على أن الأمم المتحدة هي الجهة صاحبة التفويض في ما يتعلق بقوة الاستقرار في غزة، مشددا على أن إسرائيل اضطرت اضطرارا لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح جوتيريش، أنه يجب ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل، مؤكدا أن إسرائيل تضع العقبات أمام إيصال المساعدات للقطاع.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن المساعدات لقطاع غزة تحسنت لكن ما زالت بعيدة عن توفير الحد الأدنى الضروري، مضيفا "سنبقى في قطاع غزة ولن نتخلى عن الفلسطينيين فيه".

ونوّه جوتيريش، إلى أن نحو 400 من عمال الإغاثة استشهدوا في قطاع غزة وهذا لا يمكن السكوت عنه.