بريطانيا: هناك فرصة حقيقية أمام لبنان للانتقال إلى الاستقرار

بيروت - (د ب أ)

أكّد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة هاميش فالكونر، خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء رجي مع فالكونر الذي تناول الوضع في الجنوب وسبل تأمين الاستقرار"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، حيث أكد الوزير على رفض بلاده استمرار الاعتداءات الاسرائيلية، واصفاً المرحلة الممتدة حتى نهاية العام" بالدقيقة".

واعتبر فالكونر أن هناك فرصة حقيقية أمام لبنان للانتقال إلى الاستقرار، وأثنى على عمل الجيش اللبناني، مؤكّداً" أهمية إظهار ما يقوم به لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها".

من جهته أكد الوزير رجّي أن "الحكومة اللبنانية مدركة أن الحل العسكري أو خيار الحرب لا يمكنهما أن يؤديا إلى أي نتيجة، وأن الدبلوماسية هي الحل الوحيد، وعلى حزب الله أن يدرك ذلك، مع ضرورة أن يترافق المسار الديبلوماسي مع تحييد لبنان عن سياسة المحاور التي أدت ولا تزال الى خرابه".

وشدّد الوزير رجي على أنه" على إسرائيل أن تثبت التزامها بتعهداتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية وأن تنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلّة وتعيد الأسرى وتوقف اعتداءاتها اليومية".

وجدّد رجّي التأكيد أن" الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح ليس إرضاءً للخارج إنما من أجل مصلحة الدولة القوية وتطبيقا لاتفاق الطائف والبيان الوزاري"، وقدم الشكر لبريطانيا على دعمها الدائم للبنان، مؤكّداً أن" الحكومة اللبنانية ماضية في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي".