تقديرات استخباراتية: قمة جديدة بين زعيم كوريا الشمالية وترامب

أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء، بأن وكالة المخابرات الكورية الجنوبية ترى احتمالًا كبيرًا لعقد قمة بين زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتوقعت أن الاجتماع قد يحدث بعد تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسول في مارس من العام المقبل.

وقال النائب الكوري الجنوبي، لي سونج كويون، للصحفيين بعد مراجعة برلمانية لجهاز المخابرات الوطني، بحسب التقرير، إن "جهاز المخابرات الوطني يعتقد أن كيم جونج أون مستعد للدخول في حوار مع الولايات المتحدة وسيكون على اتصال مع واشنطن في المستقبل عندما تتوفر الظروف".

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قال إنه سيكون مستعدًا للتحدث مع الولايات المتحدة إذا تخلت عن مطالبها بنزع السلاح النووي، لكنه لم يرد علنا عندما عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثات خلال زيارته لكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وقال ترامب، للصحفيين الأسبوع الماضي أثناء زيارته لكوريا الجنوبية قبل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ: "سنعود، وسنلتقي في مرحلة ما في المستقبل غير البعيد مع كوريا الشمالية".

وعقد ترامب وكيم قمتين عامي 2018 و2019 قبل انهيار المفاوضات بشأن ترسانة بيونج يانج النووية، إذ تخضع الأخيرة لعقوبات دولية صارمة بسبب تلك الأسلحة، وكذلك بسبب صواريخها الباليستية.