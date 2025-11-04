وفاة أكبر معمر في ألمانيا عن عمر يناهز 110 سنوات

شتوتجارت- (د ب أ)

توفي رجل يبلغ من العمر 110 سنوات ويُعتقد أنه كان أكبر رجل في ألمانيا سنا.

وتوفي كارل هايدل بسلاوفاة أكبر معمرم ليلة السبت الماضي، وفقًا لبيان صدر أمس الاثنين، عن بلدية كيرنن إم ريمستال جنوب غرب ألمانيا، قرب شتوتجارت.

ووُلد هايدل في 2 سبتمبر/أيلول عام 1915، وعاش خلال فترة التحولات الكبرى في القرن العشرين - من ألمانيا الإمبراطورية إلى النازية، وعاصر حربين عالميتين، إضافة إلى الحرب الباردة وسقوط جدار برلين، وبزوغ العصر الرقمي.

وبعد تدريبه كميكانيكي وخدمته في الحرب العالمية الثانية، عاد هايدل إلى مسقط رأسه في شتيتن - التي أصبحت الآن جزءًا من كيرنن - في عام 1948.

وتم الإعلان عن أن هايدل كان أكبر رجل على قيد الحياة في ألمانيا من قبل توماس برينينج من مستشفى أولم الجامعي، الذي يعمل لصالح مجموعة أبحاث علم الشيخوخة.

وتقوم المؤسسة الدولية بالتحقق من عمر المعمرين الفائقين وهم الأشخاص الذين يبلغ عمرهم 110 أعوام أو أكثر.