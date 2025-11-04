صورة- رئيسا وزراء هولندا وبلجيكا يمارسان الرياضة في ممشى أهل مصر

وكالات

شهدت القاهرة مشهدًا لافتًا جمع رئيس وزراء هولندا ديك شوف (Dick Schoof) ونظيره البلجيكي بارت دي ويفر (Bart De Wever)، حيث ظهر الاثنان وهما يمارسان رياضة الجري على كورنيش النيل في منطقة الزمالك، وذلك على هامش زيارتهما الرسمية للمشاركة في الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير.



الزيارة جاءت ضمن وفد دول البنلوكس، الذي ضم أيضًا رئيس وزراء لوكسمبورج لوك فريدين (Luc Frieden)، ولفتت اللقطة التي وثقت جولتهما الرياضية اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك رؤساء وزراء هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج في الفعاليات الرسمية لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي وُصف بأنه أكبر حدث ثقافي في القرن الحادي والعشرين، بحضور عدد من الملوك والرؤساء وكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم.

وأكد رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، في منشور رسمي عبر صفحته على "فيسبوك"، أن مشاركتهم في الحفل جاءت احتفاءً بـ"إنجاز مصري عالمي طال انتظاره لما يقارب العشرين عامًا"، مشيرًا إلى أن المتحف يمثل "محطة بارزة في توثيق العلاقات الثقافية وتوسيع جسور التبادل بين مصر وأوروبا".