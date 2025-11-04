إعلان

بيرو تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

02:55 ص 04/11/2025

رئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتسي تشافيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت بيرو قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك على خلفية منح السلطات المكسيكية اللجوء لرئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتسي تشافيز التي تواجه تهم "التآمر ضد الدولة" في وطنها.

قال وزير الخارجية البيروفي، إن المكسيك قامت بعمل غير ودي تجاه بيرو من خلال منح اللجوء للمسؤولة البيروفية السابقة.

يذكر أن بيتسي تشافيز، 36 عاما، عينت رئيسة للوزراء في بيرو في نوفمبر 2022 خلال فترة رئاسة اليساري بيدرو كاستيليو وقدمت استقالتها بعد أيام من تعيينها في ديسمبر من العام ذاته على خلفية أزمة سياسية حادة في البلاد.

ووجهت السلطات القضائية تهمة التآمر ضد الدولة إلى الرئيس السابق بيدرو كاستيليو بسبب محاولته حل الكونجرس في ديسمبر 2022، التي اعتبرها القضاء غير دستورية.

وتواجه بيتسي تشافيز تهما جنائية في القضية ذاتها لدورها المفترض في محاولة حل الكونجرس، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتسي تشافيز بيرو تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك بيرو المكسيك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير