بيرو تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك.. ما السبب؟



وكالات

أعلنت بيرو قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك على خلفية منح السلطات المكسيكية اللجوء لرئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتسي تشافيز التي تواجه تهم "التآمر ضد الدولة" في وطنها.

قال وزير الخارجية البيروفي، إن المكسيك قامت بعمل غير ودي تجاه بيرو من خلال منح اللجوء للمسؤولة البيروفية السابقة.

يذكر أن بيتسي تشافيز، 36 عاما، عينت رئيسة للوزراء في بيرو في نوفمبر 2022 خلال فترة رئاسة اليساري بيدرو كاستيليو وقدمت استقالتها بعد أيام من تعيينها في ديسمبر من العام ذاته على خلفية أزمة سياسية حادة في البلاد.

ووجهت السلطات القضائية تهمة التآمر ضد الدولة إلى الرئيس السابق بيدرو كاستيليو بسبب محاولته حل الكونجرس في ديسمبر 2022، التي اعتبرها القضاء غير دستورية.

وتواجه بيتسي تشافيز تهما جنائية في القضية ذاتها لدورها المفترض في محاولة حل الكونجرس، وفقا لروسيا اليوم.