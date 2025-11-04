إعلان

بمشاركة مصر وأمريكا.. رئيس وزراء قطر: أنشأنا غرفة عمليات لضمان وقف النار في غزة

كتب : مصراوي

12:27 ص 04/11/2025

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

وكالات

طالب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، بصدور تفويض واضح يحدد مهام القوة الدولية التي سيتم نشرها في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية القطري في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه يجب أن يكون هناك تفويض واضح ومحدد بشأن أي وجود دولي في غزة، مضيفًا:"أننا نعمل مع الولايات المتحدة حاليا على تحديد هذا التفويض".

وأكد الوزير القطري، أنه لا يمكن استبعاد حل الدولتين من أي تسوية مستقبلية، مشيرًا إلى أن جهة التواصل بين الغزيين والقوة الدولية يجب أن تكونَ فلسطينية.

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة معقد للغاية وليس سهلا، مؤكدًا أنه بالرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وحتى خلال اتفاق الهدنة السابق في يناير، شهدنا العديد من الانتهاكات وسقوط عددٍ كبير من الفلسطينيين خلال تلك الفترة، فهذه الانتهاكات ما زالت تحدث يوميا.

وأشار إلى وجود غرفة عمليات أنشأتها قطر بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، حيث يتم تسجيل جميع التطورات فيها لضمان بقاء وقف إطلاق النار قائمًا.

وفيما يتعلق بالمرحلةِ المقبلة التي تتطلب إعادة إعمار واسعة وإمكانية وجود قوات دولية في غزة، قال: "عندما نتحدث عن وجود دولي أو قوة دولية، يجب أن يكون هناك تفويض محدد وواضح المهام، نحن نعمل مع الولايات المتحدة على تحديد هذا التفويض، وينبغي أن يكون دور هذه القوات تأمين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، بحيث لا يشكل أي طرف تهديدا للآخر".

وشدد على أنه لا أحدَ يتوقع من قوة عربية أو إسلامية أن تذهب إلى غزة لتطلق النار على الفلسطينيين، موضحا أن الشرطة الفلسطينية التي ستُشكل في القطاع هي التي يجب أن تتولى مسؤولية الأمن.

وأضاف: "نريد أن تكون السلطة الفلسطينية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الفلسطينيين، لتتولَّى إدارة شؤونها في غزة والضفة الغربية معًا".

