مسؤول إسرائيلي: الخط الأصفر هو الحدود الجديدة لدولتنا مع غزة



قال مسؤول إسرائيلي، إن قطاع غزة أصبح أصغر حجما والمنطقة الصفراء هي الحدود الجديدة لدولة إسرائيل مع غزة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل السيطرة على المنطقة الصفراء في الفترة القادمة.



وأوضح أن جميع التقديرات الميدانية تشير إلى أن قوات الاحتلال تمكنت من القضاء على جميع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية حماس، داخل الأنفاق التي تقع تحت سيطرتهم في رفح جنوبي غزة.

وفي بيان رسمي، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، أن قوات الاحتلال قتلت 40 مقاتلاً داخل أنفاق رفح.