الرئيس الباكستاني يدعو لتعزيز العلاقات بين إسلام آباد والقاهرة

إسلام آباد - (د ب أ)

استقبل رئيس باكستان آصف علي زرداري اليوم الأحد في القصر الرئاسي (إيوان الصدر)، وزير الخارجية والهجرة والمغتربين بدر أحمد محمد عبدالعاطي، حيث بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس زرداري أن باكستان تُقدر علاقاتها التاريخية مع مصر، القائمة على الإيمان المشترك والاحترام المتبادل، مشيراً إلى تطلع بلاده إلى تطوير هذه العلاقات بشكل منظم، كما نقل تحياته الحارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية.

ولفت زرداري إلى أن هذا العام يصادف مرور 77 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معرباً عن أمله في أن يشهد التعاون بينهما دفعة جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والتواصل الشعبي.

وشجع الرئيس الباكستاني على زيادة الاستثمارات المصرية في قطاعات واعدة مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية والبناء والزراعة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، نقل الوزير عبد العاطي رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد اهتمام القاهرة بتوسيع شراكتها مع باكستان في مختلف المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية مهمة، مجددين عزمهما على العمل معاً من أجل السلام والاستقرار والازدهار.

وكان زرداري وعبدالعاطي قد عقدا في وقت سابق اجتماعا ثنائيا منفردا تناول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان عبد العاطي قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد على الاهتمام بتيسير الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء جوادر الباكستاني، وبحث إمكانات توطين صناعات ذات قيمة مضافة في المنطقة الاقتصادية.

وجاء ذلك في لقاء جمع عبد العاطي مع إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني اليوم خلال الزيارة الرسمية التي يجريها إلى إسلام آباد، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف .