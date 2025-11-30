إعلان

بابا الفاتيكان يصل إلى بيروت في زيارته التاريخية للبنان- فيديو

كتب : مصراوي

05:20 م 30/11/2025

توافد الحشود من اللبنانيين لاستقبال بابا الفاتيكان

بيروت - ( د ب أ)

حطت الطائرة التي تقل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر على أرض مطار بيروت في زيارته التاريخية إلى لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأحد .

وطبقا للوكالة ، قامت الكنائس في لبنان بقرع أجراسها ترحيبا بوصول البابا إلى لبنان، وأطلقت مدفعية الجيش 21 طلقة ترحيبية .

وأطل البابا من على درج الطائرة وحيا مستقبليه.

