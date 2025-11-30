إعلان

زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يطالب بإقالة وزير الدفاع

كتب-عبدالله محمود:

05:10 م 30/11/2025

زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيف

انتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز، وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، مطالبًا بإقالته لانه غير مؤهل بسبب ممارسات البنتاجون قبالة سواحل أمريكا الجنوبية.

وقال جيفريز خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن الجميع يشاهد عمليات قتل خارج إطار القانون قبالة سواحل أمريكا الجنوبية، مؤكدًا أنه لا يوجد في الإحاطات السرية ما يبررها.

وشدد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، "على أن أمريكا دولة مهاجرين ويبقى أن تكون دولة قانون أيضا".

وفي وقت سابق، طالبت الحكومة الفنزويلية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احترام مجالها الجوي، وذلك عقب إعلانه إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا.

جاء ذلك في بيان على موقع وزارة الخارجية الفنزويلية، السبت، أفاد أن المجال الجوي للبلاد محمي وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي.

وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان أمس السبت، أن فنزويلا لن تقبل بأي أوامر أو تهديدات أو تدخلات صادرة عن أي قوة أجنبية.

وأشارت الحكومة الفنزويلية، إلى أنه لا يوجد أي كيان غير المؤسسات الفنزويلية يملك سلطة التدخل في استخدام المجال الجوي لها.

ولفت البيان الفنزويلي أيضا إلى أن التحركات العسكرية الأمريكية تشكل تهديدًا لمنطقة الكاريبي ومنطقة شمال أمريكا الجنوبية.

