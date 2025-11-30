إعلان

بن غفير يزور مقر الكتيبة التي قتلت فلسطينيين في جنين ويعد قائدها بترقية

كتب : مصراوي

08:10 ص 30/11/2025

بن غفير

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زار مقر الكتيبة التي قتلت الشابين الفلسطينيين في جنين أول أمس وأصدر قرارا بترقية قائدها.

أضافت القناة 13 العبرية، أنه جرى الإفراج عن الجنود المتهمين بقتل فلسطينيين في جنين بعد انتهاء التحقيقات.

وأعدم الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين في مدينة جنين، على الرغم من قيامهما بتسليم نفسيهما لعناصر الجيش ورفع يديهما كما يتضح في مقطع فيديو.

وانتشرت المشاهد التي توثق عملية تطويق الشابين الفلسطينيين واستسلامهما قبل أن يقتلا برصاص الجيش الإسرائيلي، على مواقع التواصل ما أثار صدمة واسعة ومطالبة فلسطينية بحماية دولية عاجلة.

ومع إعلان الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في الحادثة، حذر حقوقيون من أنها كشفت نهجا منظما يبدد سيادة القانون ويحول الضفة الغربية لساحة مفتوحة للانتهاكات، وفقا لروسيا اليوم.

بن غفير جنين الكتيبة التي قتلت فلسطينيين وزير الأمن القومي الإسرائيلي

