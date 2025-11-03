إعلان

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله

كتب : مصراوي

08:27 م 03/11/2025

جيش الاحتلال الإسرائيل

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال القيادي بقوة الرضوان التابعة لحزب الله، محمد علي حديد، إثر هجوم نفّذه في وقت سابق اليوم على منطقة النبطية جنوب لبنان.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" مساء الاثنين، أن حديد تورط في إعداد مخططات إرهابية ضد إسرائيل، وواصل مؤخرًا إعادة بناء بنى تحتية تابعة لحزب الله.

وأوضح أدرعي أن الجيش استهدف أيضًا، في وقت سابق من اليوم، منطقة عيتا الشعب، وقتل أحد عناصر حزب الله، بزعم قيامه بمحاولات لجمع معلومات استخباراتية عن قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

من جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الهجوم وقع قرابة منتصف النهار، عندما أصابت ثلاثة صواريخ موجهة سيارة عند تقاطع الشرقية – الدوير، ما أدى إلى مقتل محمد علي حديد الذي عرّفته مصادر أمنية بأنه قيادي في حزب الله الموالي لإيران.

وأضافت الوكالة أن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة سبعة مدنيين بجروح، واندلاع حرائق في السيارة المستهدفة امتدت إلى سيارتي ميني كوبر وهوندا، ما تسبب بأضرار جسيمة في مجمع تجاري يضم 17 محلًا من مطاعم ومتاجر ومكتبة وملحمة، فضلًا عن تضرر واجهات المباني والشقق المحيطة.

وبيّنت الوكالة أن فرق الدفاع المدني تولت نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى الشيخ راغب حرب، كما عملت على إخماد النيران المندلعة في الموقع.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة سبعة مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف طريق الدوير الشرقي في قضاء النبطية.

