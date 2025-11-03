إعلان

فيديو تعامل شرطي مع رجل وسيدة في الحرم يثير الجدل.. والسعودية: ضبط مخالف للتعليمات

كتب : أسماء البتاكوشي

06:35 م 03/11/2025

فيديو تعامل شرطي مع رجل وسيدة في الحرم يثير الجدل.

أثار مقطع فيديو لطريقة تعامل شرطي مع رجل وسيدة في الحرم المكي حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قالت قوات الأمن العام السعودية إن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة باشرت ضبط "مخالف للتعليمات واستكمال الإجراءات النظامية حياله.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر جذب شرطي سيدة من يدها بقوة ليدفعها للوقوف وترك مكان في الحرم المكي، قبل أن يتم القطع على مشهد ثان لدفع الشرطي لمعتمر طالبه بعدم استعمال يده. وسط مشادة محتدمة بينهما.

وفيما انتقد معلقون تعامل الشرطي، دافع آخرون عنه واعتبروا أن الرجل والسيدة دفعاه لذلك لتجاهلهما التعليمات.

وفي تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر، قالت قوات الأمن السعودية إن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة باشرت - في حينه - ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي مخالفا للتعليمات والتنظيمات المتبعة في المسجد الحرام. وأشارت إلى استكمال الإجراءات النظامية حياله.

ولم تحدد قوات الأمن السعودية – حتى الآن- هوية الشخص، ولا تفاصيل ما حدث.

