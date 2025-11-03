أثار مقطع فيديو لطريقة تعامل شرطي مع رجل وسيدة في الحرم المكي حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قالت قوات الأمن العام السعودية إن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة باشرت ضبط "مخالف للتعليمات واستكمال الإجراءات النظامية حياله.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر جذب شرطي سيدة من يدها بقوة ليدفعها للوقوف وترك مكان في الحرم المكي، قبل أن يتم القطع على مشهد ثان لدفع الشرطي لمعتمر طالبه بعدم استعمال يده. وسط مشادة محتدمة بينهما.

هل هذا الأسلوب من أفراد الأمن داخل الحرم المكي يليق بحرمة المكان وواضح في الصورة سلوك فرد الأمن كما لو كان بلطجيا ، @MOISaudiArabia pic.twitter.com/R19ztZIOg3 — Karim🇪🇬Almasry (الشقيق) (@ywsfkry89545891) November 3, 2025

وفيما انتقد معلقون تعامل الشرطي، دافع آخرون عنه واعتبروا أن الرجل والسيدة دفعاه لذلك لتجاهلهما التعليمات.

وفي تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر، قالت قوات الأمن السعودية إن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة باشرت - في حينه - ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي مخالفا للتعليمات والتنظيمات المتبعة في المسجد الحرام. وأشارت إلى استكمال الإجراءات النظامية حياله.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تباشر - في حينه - ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي مخالفًا للتعليمات والتنظيمات المتبعة في المسجد الحرام. pic.twitter.com/fCsH9mvNxT — الأمن العام (@security_gov) November 3, 2025

ولم تحدد قوات الأمن السعودية – حتى الآن- هوية الشخص، ولا تفاصيل ما حدث.