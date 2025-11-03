إعلان

حماس تدين مصادقة لجنة برلمانية إسرائيلية على قانون إعدام الأسرى

كتب : مصراوي

03:48 م 03/11/2025

حركة حماس

غزة- (د ب أ)

أدانت حركة حماس، اليوم الاثنين، مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة هذه الخطوة تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية.

وقالت الحركة، في بيان حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن مصادقة اللجنة البرلمانية على مشروع القانون وإحالته للتصويت في الكنيست تجسد الوجه الحقيقي لإسرائيل، وتؤكد إمعانه في مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى.

وطالبت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك العاجل لوقف ما وصفتها بـ"الجريمة الوحشية"، والعمل على توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين والإفراج عنهم.

من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، إن إسرائيل مارست فعليا على مدار سنوات طويلة عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين خارج نطاق القانون، معتبرا أن التوجه لإقرار قانون رسمي للإعدام يعكس سياسة قائمة منذ عقود ويمنحها غطاء قانونيا.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صادقت لجنة الأمن القومي في وقت سابق اليوم على مشروع القانون الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام إلزاميا على كل من يدان بقتل إسرائيلي بدافع قومي أو عدائي، على أن يعرض للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست بعد غد الأربعاء.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمضي في التشريع، بينما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يتبنى المشروع، إن الوقت قد حان لتحقيق العدالة، مؤكدا أنه يجب أن تكون عقوبة الإعدام إلزامية دون سلطة تقديرية للمحاكم.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد في الأراضي الفلسطينية، واستمرار الدعوات الدولية إلى تحسين أوضاع الأسرى ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي توصف بأنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

حركة حماس رلمانية إسرائيلية قانون إعدام الأسرى الكنيست الإسرائيلي

